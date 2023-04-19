القبض على 4 أشخاص في الطائف لاعتدائهم على آخر بالضرب

قبضت شرطة محافظة الطائف على 4 مواطنين؛ لاعتدائهم على آخر بالضرب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، حسبما أعلن الأمن العام.

ولفت الأمن العام عبر موقع تويتر، إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.