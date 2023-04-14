القبض على 4 مخالفين استغلوا ذوي الإعاقة للتسول في جدة

أعلن الأمن العام القبض على 4 مخالفين في جدة، لاستغلالهم 3 أطفال من ذوي الإعاقة في أعمال التسول أمام الجوامع والمحال التجارية.

وتفصيلًا، قال الأمن العام عبر تويتر، إن شرطة محافظة جدة قبضت على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم من الجنسية اليمنية، لاستغلالهم 3 أطفال من ذوي الإعاقة من الجنسية نفسها، بالتسول أمام الجوامع والمحال التجارية.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتسليم الأطفال لجهة الاختصاص.