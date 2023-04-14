القبض على 4 مخالفين استغلوا ذوي الإعاقة للتسول في جدة الشيخ العيسى يوضح موقف المسلم من الأديان الأخرى الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد الباطن قرى في فرنسا تعاني من الجفاف وشح المياه أنشيلوتي يستبعد نجمي ريال مدريد ضد قادش الفرق بين حليب كامل الدسم وقليل الدسم النصر يبدأ التفاوض مع مارسيلو غالاردو انتقادات تطال زوجة رئيس وزراء بريطانيا بسبب حصد الملايين الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق ذات خسائر 20% بعوض النمر الآسيوي يفتك بجنوب فرنسا
أعلن الأمن العام القبض على 4 مخالفين في جدة، لاستغلالهم 3 أطفال من ذوي الإعاقة في أعمال التسول أمام الجوامع والمحال التجارية.
وتفصيلًا، قال الأمن العام عبر تويتر، إن شرطة محافظة جدة قبضت على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم من الجنسية اليمنية، لاستغلالهم 3 أطفال من ذوي الإعاقة من الجنسية نفسها، بالتسول أمام الجوامع والمحال التجارية.
وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتسليم الأطفال لجهة الاختصاص.