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تم إحالتهم إلى النيابة والأطفال لجهة الاختصاص

القبض على 4 مخالفين استغلوا ذوي الإعاقة للتسول في جدة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
القبض على 4 مخالفين استغلوا ذوي الإعاقة للتسول في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام القبض على 4 مخالفين في جدة، لاستغلالهم 3 أطفال من ذوي الإعاقة في أعمال التسول أمام الجوامع والمحال التجارية.

وتفصيلًا، قال الأمن العام عبر تويتر، إن شرطة محافظة جدة قبضت على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم من الجنسية اليمنية، لاستغلالهم 3 أطفال من ذوي الإعاقة من الجنسية نفسها، بالتسول أمام الجوامع والمحال التجارية.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتسليم الأطفال لجهة الاختصاص.

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