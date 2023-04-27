توضيح من حساب المواطن بشأن صرف المكافآت تفكيك خلية إرهابية كانت تستعد لعمليات خطيرة في المغرب القبض على 4 مقيمين في جدة روجوا 20 كيلو من الشبو مشهد صادم لتعذيب ليبيين وتعليقهم بالسقف تحذير: أمطار وعواصف على عسير حتى الـ 10 مساءً صربي يُدير قمة الاتحاد والشباب تصرف صادم من يوتيوبر جلب الطعام إلى مشرد وأكله أمامه الفيصل عن حضور ولي العهد لنهائي الكأس: تشريف نعتز به ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيراليون
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم 20 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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