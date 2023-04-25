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غدًا في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لـ مباراة مان سيتي ضد آرسنال

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة مان سيتي ضد آرسنال
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء غدٍ، مباراة مان سيتي ضد آرسنال في قمة الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مان سيتي ضد آرسنال

وتُقام المباراة مساء غدٍ الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BT SPORT 1 HD, BEIN SPORTS CONNECT”.

وكان آرسنال تعادل تعادلًا مثيرًا أمام نادي ساوثهامبتون بثلاثية لكل فريق يوم الجمعة الماضية، في الجولة الـ32 بعد أن كان الجانرز متأخرًا بثلاثية لهدف ضد ساوثهامبتون.

أما مانشستر سيتي ففاز يوم 15 إبريل الجاري على نادي ليستر سيتي في الجولة الـ31 بثلاثية لهدف.

آرسنال ضد مان سيتي - ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الفريقين

وقبل مباراة الغد، يتواجد آرسنال في الصدارة برصيد 75 نقطة، ويبحث عن الفوز ليصل للنقطة رقم 78 ويوسع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي.

أما مانشستر سيتي فيتواجد في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

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