المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان

حقق برنامج “أمنية” في حلقته اليوم، الذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان في حلقة استثنائية قام بها فريق العمل بالبرنامج.

#من_الشاشة | في حلقة استثنائية؛

برنامج "أمنية" مع فايز المالكي، يدخل الفرحة والسرور على أكثر من 17 طفلًا من مصابي السرطان، في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون⁩

pic.twitter.com/mfF7qPOnqt — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) April 18, 2023

هدايا لمرضى السرطان

حيث زار فريق برنامَج “أمنية” مع فايز المالكي، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، وأدخل الفرحة والسرور على أكثر من 17 طفلًا من مصابي السرطان، بعد أن حقق أمنياتهم بالعديد من الهدايا التي أهداها لهم.

حيث بكى أحد الأطفال يدعى رياض من المصابين، بمجرد رؤيته مع فايز المالكي، في محاولة من المالكي لتهدئته قائلًا: “لا تبكي جميعًا نمرض ونكون في هذه الظروف، ركز معي في المفاجأة الكبيرة التي تنتظرك”، لينتبه الطفل وتعود له ابتسامته، بعد أن حصل على هديته.

هدايا داخل المستشفى

واستمر المالكي في مداعبة العديد من الأطفال داخل المستشفى، مع تقديم الهدايا لهم، لتتحول أحزانهم وتعبهم إلى لحظات من الفرح والسعادة.