المحكمة تتدخل لإنقاذ دبة من الإعدام في إيطاليا

علقت محكمة إيطالية الأمر الذي أصدره ماريو فوجاتي، رئيس إقليم “ترينتينو”، بإطلاق النار على دبة قتلت شابًّا، في ذلك الإقليم الإيطالي الشمالي.

استجابة المحكمة

واستجابت المحكمة لاستئناف تقدمت به منظمتا حماية الحيوان “إل. إيه. في” و”إل. إيه. سي”، واللتان انتقدتا سابقًا القرار، طبقًا للمرسوم الصادر أمس الجمعة.

وبحسب المرسوم، ستكون هناك جلسة استماع، أمام المحكمة في ترينتو في 11 مايو المقبل.

جريمة الدبة

وكانت الدبة التي قتلت الرجل، البالغ من العمر 26 عامًا، في وادي سول الشهير للتنزه، هي شقيقة دب، يعرف باسم برونو كان قد تم إطلاق النار عليه في بافاريا في عام 2006.

وتم إصدار أمر بإطلاق النار على الدبة، بعد أن هاجمت أبًا وابنه في مونتي بيلر في عام 2020، لكن المحكمة قررت عدم قتلها.

وأثار هذا الحادث الجدل بشأن إمكانية التعايش بين الدببة والبشر في المنطقة.