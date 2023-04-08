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3 خطوات للوصول للخدمة

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر، التي تمكن الراغبين من شراء هذه اللوحات.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق لمدة يومين بدءًا من غد الأحد حتى الاثنين الموافق 10 أبريل الجاري.

خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 ـ الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 ـ اختيار المرور.

3 ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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