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المريسل: توني كروس يقترب من الدوري السعودي

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ صباحاً
المريسل: توني كروس يقترب من الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني، قريب من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وغرد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كروس يقترب من أحد الأندية الخمسة في دوري روشن السعودي (ليس النصر) وسيكون بديل للاعب عقده ساري المفعول الذي ستتم إعارته لنادي صاعد من دوري الدرجة الأولى أو لأحد أندية الوسط، اللاعب سبق وتلقى وعد بإكمال عقده”.

وكان اللاعب الألماني سبق له أن قال: إنه ينوي إنهاء مسيرته مع ريال مدريد.

توني كروس
كروس – المصدر @ToniKroos

وعلق كروس على هذا الأمر قائلًا: “سأنهي مسيرتي هنا، ولكن لا أعلم بالتحديد متى، الحقيقة هي أنه لا يوجد أي قرار نهائي حتى الآن، ولكن هناك اتجاهًا، ولا توجد أي ضغوط من جانب الريال فيما يتعلق بقراري”.

ولا يعد توني كروس أول لاعب من ريال مدريد يتم وضعه على رادار الدوري السعودي، حيث ارتبط اسم الكرواتي لوكا مودريتش بالانتقال لنادي النصر وارتبط اسم الفرنسي كريم بنزيما أيضًا بالانتقال لنادي الاتحاد.

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