المريسل: توني كروس يقترب من الدوري السعودي

كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني، قريب من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

خاص توني كروس يقترب من أحد الاندية الخمسة في #دوري_روشن_السعودي (ليس #النصر) و سيكون بديل للاعب عقده ساري المفعول الذي ستتم اعارته لنادي صاعد من دوري الدرجة الاولى او لأحد اندية الوسط

اللاعب سبق و تلقى وعد بإكمال عقده 🫣

. pic.twitter.com/JKUVYGLRZG — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 31, 2023

وغرد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كروس يقترب من أحد الأندية الخمسة في دوري روشن السعودي (ليس النصر) وسيكون بديل للاعب عقده ساري المفعول الذي ستتم إعارته لنادي صاعد من دوري الدرجة الأولى أو لأحد أندية الوسط، اللاعب سبق وتلقى وعد بإكمال عقده”.

وكان اللاعب الألماني سبق له أن قال: إنه ينوي إنهاء مسيرته مع ريال مدريد.

وعلق كروس على هذا الأمر قائلًا: “سأنهي مسيرتي هنا، ولكن لا أعلم بالتحديد متى، الحقيقة هي أنه لا يوجد أي قرار نهائي حتى الآن، ولكن هناك اتجاهًا، ولا توجد أي ضغوط من جانب الريال فيما يتعلق بقراري”.

ولا يعد توني كروس أول لاعب من ريال مدريد يتم وضعه على رادار الدوري السعودي، حيث ارتبط اسم الكرواتي لوكا مودريتش بالانتقال لنادي النصر وارتبط اسم الفرنسي كريم بنزيما أيضًا بالانتقال لنادي الاتحاد.