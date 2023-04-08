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بعد حديثه عن أن الوحدة لن يُعطل العميد في لقائهما المرتقب

المريسل لـ إعلامي اتحادي: من أين لك بهذه الثقة ؟!

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
المريسل لـ إعلامي اتحادي: من أين لك بهذه الثقة ؟!
المواطن - فريق التحرير

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رد الإعلامي عبدالعزيز المريسل المعروف بانتمائه لنادي النصر على الإعلامي والناقد الرياضي عمر الكاملي، وذلك بعد حديث الأخير عن أن تعطيل الوحدة لنادي الاتحاد في دوري روشن والفوز عليه هو مجرد حلم.

تعليق الكاملي

القصة بدأت قبل يومين، حينما قال الإعلامي سعود الصرامي في برنامج ” الديوانية” : ” أفضل هدية قد يتلقاها النصر من الوحدة، هو فوز الوحدة على الاتحاد”.

ورد عمر الكاملي المعروف بانتمائه للعميد على الصرامي قائلًا: ” هذا في الحلم”.

وأعاد عبدالعزيز المريسل نشر المقطع للكاملي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” هذا الكلام ليس كلامي بل كلام إعلامي اتحادي، من أين استمد هذه الثقة ؟!”.

وقام المريسل بذكر حسابات العديد من المسؤولين في نادي الوحدة بالإضافة لذكر حساب سلطان أزهر رئيس النادي للرد على ما ذكره عمر الكاملي في برنامج ” الديوانية”.

تنافس الاتحاد والنصر

وأصبحت المنافسة على الفوز بلقب دوري روشن حاليًا مشتعلة وبقوة بين النصر والاتحاد بعد خسارة الهلال أمس من الشباب بثلاثية دون رد، حيث يتواجد العميد في الصدارة برصيد 53 نقطة والنصر ثانيًا برصيد 52 نقطة.

إذا نجح النصر غدًا الأحد في الفوز على الفيحاء وفي نفس الوقت تعثر العميد أمام الوحدة، فسوف يصعد النصر لـ صدارة دوري روشن.

وكان العميد تعادل مع النصر بدون أهداف في الدور الأول من الدوري في الموسم الحالي، وفي مباراة الدور الثاني فاز العميد في جدة بهدف دون رد سجله رومارينيو، ليكون أصفر جدة متفوقًا على النصر في المواجهات المباشرة دوريًا.

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