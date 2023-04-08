المغامسي: أهل المدينة يتسابقون على إكرام زوار المسجد النبوي

قال الشيخ صالح المغامسي: إن أهل المدينة المنورة يتسمون بقدرتهم على قبول الآخر، مشيرًا إلى أنهم يتسابقون على إكرام زوار المسجد النبوي.

صالح المغامسي: أهل المدينة يتسمون بقدرتهم على قبول الآخر، ويتسابقون على إكرام زوار المسجد النبوي.#ذات_صالح_المغامسي@SalehAlmoghamsy@samialjaber pic.twitter.com/a97FFwDTNV — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 7, 2023

وأضاف المغامسي خلال حواره لـ برنامج “ذات” مع سامي الجابر المذاع على “قناة السعودية”، أن أهل المدينة عاشوا فيما بينهم من أعراق مختلفة، وهو ما يمكن مشاهدته في الحرم النبوي، فيما يسمى بسفرة الإفطار في رمضان.

وأوضح أن أهل المدينة يتسابقون على قضية إكرام القادم إلى المسجد النبوي، مشيرًا إلى أنه أفطر الأسبوع الماضي عند أخوين له في سفرة الحرم، وهي سفرة ممتدة منذ أكثر من 30 عامًا مخصصة للزوار.