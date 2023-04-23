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تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية

المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة هائلة لاستحداث الوظائف

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة هائلة لاستحداث الوظائف
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب محمد الحيدر أن المناطق الاقتصادية الخاصة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

المناطق الاقتصادية الخاصة

وقال الحيدر في مقال له نشرته الزميلة “الرياض” اليوم الأحد :” بالأمس القريب أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله-“.

كعكة الاستثمار العالمي

وتابع الحيدر:” سبق وأشرنا إلى تنافس دولي على كعكة الاستثمار العالمي، وتقديم حوافز للمستثمرين يكون لها دور في الحصول على نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، ومن أهم الحوافز التشريعات الخاصة بالمناطق الصناعية الجديدة، وآليات التملك، والحوافز الضريبية، وما يدعو للتفاؤل أن المناطق الاقتصادية التي تم الإعلان عنها تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصًا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030.

استفادة الشركات السعودية

وأضاف أن هذا سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات، وتلك خطوات فاعلة سيكون لها المردود الإيجابي الجاذب للاستثمارات التي تتيح فرص عمل نوعية للسعوديين، وتطوير منظومة الصناعة السعودية، لنقول بكل الفخر عن صناعاتنا الوطنية: “صنع في السعودية”.

 

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