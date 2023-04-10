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في الجولة الـ23 من عمر المسابقة

النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع الاتحاد بعد التعادل مع الفيحاء

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع الاتحاد بعد التعادل مع الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، مباراة النصر والفيحاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت الدقيقة الـ20 إلغاء هدفٍ لفريق الفيحاء بداعي التسلل، كذلك أهدر البرتغالي رونالدو فرصة إحراز الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ32.

النصر لا يسجل

وعند حلول الدقيقة الـ68 ظهر اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب أصفر الرياض وهو غاضب بعد استبداله بقرار من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وفي الدقيقة الـ80، ألغى الحكم هدفًا للاعب البرازيلي تاليسكا، وذلك بداعي التسلل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد أصفر الرياض بعد التعادل 53 نقطة متقاسمًا صدارة دوري روشن مع نادي الاتحاد، أما رصيد الفيحاء فأصبح 25 نقطة في المركز الـ11.

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