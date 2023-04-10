النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع الاتحاد بعد التعادل مع الفيحاء

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حسم التعادل السلبي، مباراة النصر والفيحاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بداعي التسلل.. إلغاء هدف تاليسكا ⚽️❌#الفيحاء_النصر | #SSC pic.twitter.com/7Pj3nCFj2g
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
وشهدت الدقيقة الـ20 إلغاء هدفٍ لفريق الفيحاء بداعي التسلل، كذلك أهدر البرتغالي رونالدو فرصة إحراز الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ32.
وعند حلول الدقيقة الـ68 ظهر اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب أصفر الرياض وهو غاضب بعد استبداله بقرار من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.
لحظة مغادرة غريب ملعب المباراة 🏟#الفيحاء_النصر | #SSC pic.twitter.com/dIDKnqj6pu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
وفي الدقيقة الـ80، ألغى الحكم هدفًا للاعب البرازيلي تاليسكا، وذلك بداعي التسلل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وأصبح رصيد أصفر الرياض بعد التعادل 53 نقطة متقاسمًا صدارة دوري روشن مع نادي الاتحاد، أما رصيد الفيحاء فأصبح 25 نقطة في المركز الـ11.