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في دوري روشن هذا الموسم

النصر يحصد 3 نقاط فقط أمام الكبار!

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
النصر يحصد 3 نقاط فقط أمام الكبار!
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمستوى مخيب للآمال في مواجهاته أمام الكبار بدوري روشن السعودي هذا الموسم.

النصر أمام الكبار

وعلى الرغم من البداية القوية للنصر هذا الموسم، وتصدره جدول ترتيب دوري روشن السعودي في العديد من الجولات، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي فوز أمام الفرق الكبرى، وحصد 3 نقاط فقط.

الهلال والنصر
جانب من مباراة العالمي والهلال – المصدر @AlNassrFC

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالتعادل السلبي أمام الاتحاد والشباب، والتعادل بنتيجة 2\2 ضد الهلال في الدور الأول، وخسر بهدف دون رد ضد العميد، وبهدفين نظيفين أمام الزعيم في الدور الثاني، فيما لم يُلاقي الليوث بعد.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، وتعادل 5 مرات، وخسر 3 لقاءات، وسجل 49 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

البحث عن مدرب جديد

على الجانب الآخر، تُكثف إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر محاولاتها للتعاقد مع مدير فني جديد، لتدريب الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم، بدلًا من مدرب فريق درجة الشباب، دينكو الذي قاد العالمي ضد الهلال.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC
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