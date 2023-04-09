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النصر يُعاني على ملعب المجمعة

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
النصر يُعاني على ملعب المجمعة
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني رودي جارسيا لتجاوز عقبة الفيحاء، ومواصلة التألق في دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد النصر، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

نادي النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

معاناة النصر بالمجمعة

وتُعد مباراة الفيحاء ضد النصر هي الخامسة لهما في ملعب المجمعة الرياضية في عهد الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ونجح في تحقيق الفوز مرة واحدة بنتيجة 4\1 في الدور الأول من موسم 2019\ 2020.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز مرة واحدة بهدف دون رد، في أول ظهور له في الدوري السعودي للمحترفين عام 2017، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراتين بنتيجة 1\1 في موسمي 2018\ 2019 و2021\ 2022.

الفيحاء ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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