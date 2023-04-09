النصر يُعاني على ملعب المجمعة

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني رودي جارسيا لتجاوز عقبة الفيحاء، ومواصلة التألق في دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد النصر، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

معاناة النصر بالمجمعة

وتُعد مباراة الفيحاء ضد النصر هي الخامسة لهما في ملعب المجمعة الرياضية في عهد الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ونجح في تحقيق الفوز مرة واحدة بنتيجة 4\1 في الدور الأول من موسم 2019\ 2020.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز مرة واحدة بهدف دون رد، في أول ظهور له في الدوري السعودي للمحترفين عام 2017، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراتين بنتيجة 1\1 في موسمي 2018\ 2019 و2021\ 2022.