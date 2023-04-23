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نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، صورة لهلال شوال وهو يعانق كوكب الزهرة في سماء المملكة.
وقال المسند تعليقًا على الصورة : الليلة وبُعيد غروب الشمس، الهلال يعايد الزهرة في منزلها.. يستحق التأمل والتصوير.
وكان مركز الفلك الدولي أعلن في وقت سابق أن الزهرة كانت على بعد 1.3 درجة جنوب القمر ظهر اليوم، حيث قال : يوم 23 إبريل الساعة 13:03 غرينتش: الزهرة 1.3° جنوب القمر”.
وكانت سماء المملكة شهدت اقتران كوكب الزهرة أكثر الكواكب لمعانًا مع القمر، طوال شهر رمضان، وتم رؤيته بالعين المجردة، في ظاهرة فلكية يطلق عليها الاقتران الذي يحدث عندما يقع جرمان سماويان بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوي.
يذكر أن كوكب الزهرة هو الكوكب الدري الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور، ومن ميزات كوكب الزهرة أن يومه أطول من سنته حيث اليوم الواحد فيه يعادل 243 يومًا أرضيًا وسنته تعادل 224 يومًا أرضيًا وهو يشاهد في هذه الأيام في الأفق باتجاه الغرب وفي الأشهر القادمة يشاهد في الشرق وقت الفجر ولا يرى في وسط السماء.