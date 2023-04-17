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بعد إشهاره سلاحه الناري بوجههم

امريكي يدفع ثمن خطأ الشرطة بعنوان منزله

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ صباحاً
امريكي يدفع ثمن خطأ الشرطة بعنوان منزله
المواطن - فريق التحرير

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قتل روبرت دوتسون، 52 عامًا، على يد شرطة ولاية نيومكسيكو الأمريكية في منزله بعد إشهاره سلاحه الناري بوجههم، على الرغم من اكتشافهم أنهم جاؤوا عن طريق الخطأ لعنوان منزله.

تفاصيل الوقعة

وكان الضباط قد استجابوا لمكالمة نجدة من عنف منزلي، وعندما وصلوا المكان اكتشفوا أن العنوان خاطئ، لكن دوتسون فتح الباب ورفع سلاحه الناري ما استدعى الشرطة لرميه بالرصاص.

وبدأت زوجة دوتسون بالصراخ أرجوكم ساعدوني، أطلق أحدهم النار على زوجي!.

وأصدرت إدارة الشرطة الجمعة تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو للمواجهة.

خطورة الحادث

وقال رئيس الشرطة، ستيفن هيبي، في بيان صحافي: إن ضباطه يدركون خطورة هذا الحادث، وتعهد بنشر سجلات وملفات إضافية في الأسابيع المقبلة.

وأضاف: سنفعل كل ما في وسعنا لضمان فهم أكمل لما حدث، مرة أخرى، نود أن نعرب عن تعازينا لعائلة دوتسون وبصفتي رئيس الشرطة، أود أن أعرب عن مدى أسفي الشديد لوقوع هذه المأساة.

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