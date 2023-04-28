انتشال 41 جثة قبالة السواحل التونسية

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انتشلت قوات خفر السواحل، خلال اليومين الماضين، 41 جثة مع تزايد حوادث غرق مراكب مهاجرين تبحر باتجاه السواحل الإيطالية.
وأفاد العميد بالحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، اليوم الجمعة، بأن عدد الجثث التي جرى انتشالها خلال الأيام العشرة الماضية ارتفع إلى 210، وهو رقم غير مسبوق، وفقًا لرويترز.