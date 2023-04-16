انتشال 5 جثث من موقع مروحية عسكرية محطمة باليابان

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، بأنه تم العثور على حطام طائرة مروحية عسكرية فقدت قبل نحو 10 أيام، وأنه تم انتشال 5 جثث من أفرادها العشرة الذين كانوا على متنها.

العثور على الحطام

وذكرت وكالة أنباء “كيودو”، الأحد أن رجال إنقاذ يابانيين عثروا على حطام المروحية العسكرية المحطمة، وأن المروحية اختفت من على شاشات الرادار في السادس من أبريل الجاري أثناء تحليقها فوق البحر بالقرب من جزيرة مياكو بإقليم أوكيناوا في اليابان.

وكان على متن الطائرة المروحية العسكرية المتحطمة 10 أفراد، من بينهم طاقم المروحية وعددهم 4، إضافة إلى 6 ركاب.

تفاصيل الاختفاء

ومن ضمن ركاب الطائرة قائد كبير بقوات الدفاع الذاتي البرية، وهو الجنرال يويتشي ساكاموتو.

وقال الجنرال ياسونوري موريشيتا قائد القوة البرية للدفاع الذاتي إن طائرة نقل القوات “يو إتش 60″، باسم “بلاك هوك”، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما.

مهمة استطلاع

وكانت تحلق الطائرة في دورية فوق المياه المحيطة بمياكوجيما خلال مهمة استطلاع جوية.

باشر خفر السواحل الياباني وسفن الجيش، التي حددت موقع حطام الطائرة في المياه، بعمليات بحث عن أفراد المروحية.