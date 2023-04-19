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خطة الادخار الجيدة تبدأ مبكرًا

انتعاش الأسواق وتنافس المحال على استقطاب الزبائن قبل عيد الفطر

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
انتعاش الأسواق وتنافس المحال على استقطاب الزبائن قبل عيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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بالتزامن مع أواخر أيام شهر رمضان، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، يتهافت المواطنون على الأسواق التجارية؛ لشراء مستلزمات عيد الفطر، حيث تعتبر ذروة المواسم التجارية، فيما تتنافس المحال على استقطاب الزبائن، عبر العروض الترويجيّة، والأسعار التنافسية.

حراك تجاري

وتتراوح أسعار تفصيل ثوب العيد، وقد تختلف وفقًا لنوع القماش وجودته وأنواع التفصيل، وواكبت محلات الخياطة الحركة التجارية النشطة مع مطلع شهر رمضان المبارك بتجهيز أنواع من الأقمشة وعرض الجديد منها تمهيدًا لاختيارات المتسوقين.

من جانب آخر، تشهد أسواق الحلويات انتعاشًا وحراكًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث يحرص الأهالي على شراء الحلويات التي تعد تقليدًا ليس في الباحة وحدها بل في أرجاء المملكة كافة.

كما تهتم الأسواق والمحلات بتوفير الأواني المختلفة الأنواع والأحجام للمتسوقين لتقديم الحلويات في شكل وميزة تختلف عن غيرها.

واشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار الثياب، والمواد الغذائية، لاسيما استغلال التجار والخياطون مواسم الأعياد ورفع التكاليف والأسعار، مقارنة بأسعارها في الأيام الأخرى على مدار العام.

خطط للادخار

وتتغير الأولويات المالية بمرور الوقت، لاسيّما بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر وارتفاع الأسعار، إلا أنَّ خطة الادّخار الجيدة تبدأ مبكرًا، وتستمر مدى الحياة، وهي تؤثر على نمط الحياة في المستقبل، وهو ما يمكنك تنفيذه عبر 5 نصائح، ارتكز عليها قبل حلول العيد، وهي:

– تحديد السبب الذي توفر المال لأجله، فوجود هدف واضح هو الخطوة الأولى للادخار الصحيح، ويساعد على تحديد أهدافك المالية.

– تحديد المبلغ الممكن توفيره، إذ يعتبر توفير 5% من دخلكم الشهري، بداية جيدة.

– اختيار الحلول الأنسب، وذلك للأهداف متوسطة وطويلة المدى الأكثر صعوبة، حيث إنكم ستحتاجون إلى تحقيق توازن بين حماية الأصول الخاصة بكم من جهة، وزيادتها لتعويض التضخم من جهة أخرى.

– جعل التوفير تلقائيًّا، إذ يمكنك تحويل المبلغ المخصص للادخار تلقائيًّا إلى حساب توفير منفصل، أو حساب استثمار تقومون بإنشائه، فحتى المبالغ الصغيرة، تنمو لتصبح كبيرة.

– رصد التقدم بشكل دوري، ما يساعد في ضمان تماشي خططكم الادخارية مع توقعاتكم.

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