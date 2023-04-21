انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر

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انتعشت مبيعات العطور في المملكة، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، حيث شهدت منافذ بيع العطور في الأسواق إقبالًا واسعًا من الرجال والنساء على شراء العطور العربية والغربية.
انتعاش مبيعات العطور في #السعودية خلال #رمضان والاستعداد لـ #عيد_الفطر.. والسيدات الأكثر إقبالاً على الشراء
عبر:@alabdaliam pic.twitter.com/KILdyfLeZZ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 20, 2023
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، إقبالًا على شراء العطور لاسيما من النساء.
على صعيد متصل، قال عدد من المواطنين: إنهم يحرصون على شراء العطور العربية والغربية خاصة الفرنسية، للتعطر بها في المجالس، وتقديمها كهدايا خلال عيد الفطر.
وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.