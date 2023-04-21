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انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ صباحاً
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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انتعشت مبيعات العطور في المملكة، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، حيث شهدت منافذ بيع العطور في الأسواق إقبالًا واسعًا من الرجال والنساء على شراء العطور العربية والغربية.

النساء الأكثر إقبالًا

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، إقبالًا على شراء العطور لاسيما من النساء.

العطور الفرنسية

على صعيد متصل، قال عدد من المواطنين: إنهم يحرصون على شراء العطور العربية والغربية خاصة الفرنسية، للتعطر بها في المجالس، وتقديمها كهدايا خلال عيد الفطر.

وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

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