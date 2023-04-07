انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف سكان كندا بسبب عاصفة ثلجية

ضربت عاصفة ثلجية اثنتين من أكثر مقاطعات كندا سكانًا، أمس الخميس، وجلبت معها أمطارًا متجمدة ورياحًا قوية أطاحت بالأشجار وعطلت خطوط إمدادات الكهرباء عن أكثر من مليون شخص، قبيل عطلة عيد الفصح، فضلًا عن مقتل شخصين.

انقطاع الكهرباء

وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عما يقل قليلًا عن مليون شخص في مقاطعة كيبيك وعن نحو 110 آلاف في مقاطعة أونتاريو حتى الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، وفقًا لموقع (باوراوتيج.كوم). وتجاوزت حالات الانقطاع مجتمعة في المقاطعتين 1.3 مليون على الأقل في وقت سابق من أمس.

ويعيش في المقاطعتين أكثر من نصف إجمالي سكان كندا البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة.

وعكفت شركات الإمداد بالكهرباء في المقاطعتين على العمل لاستعادة الكهرباء، لكن من المتوقع أن تستمر الإصلاحات لعدة أيام، مما يعني أن كنديين كثيرين قد يقضون عطلة عيد الفصح في الظلام.