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خسر 100 مليار دولار من ودائعه

انهيار فيرست ريبابليك أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية 

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
انهيار فيرست ريبابليك أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية 
المواطن - فريق التحرير

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خسر بنك فيرست ريبابليك الأمريكي أكثر من 100 مليار دولار وديعة في الربع الأول من هذا العام، وانخفضت أسهم البنك بنسبة 22%، وفقًا للتقرير المالي للبنك وبيانات التداول.

انخفاض الودائع

وانخفضت ودائع البنك إلى 104.47 مليار دولار من 176.43 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022، مع تلقي المقرض 30 مليار دولار إضافية في شكل ودائع تراكمية من عمالقة البنوك الأمريكية، بما في ذلك البنوك Bank of America ،Citigroup JPMorgan ،Wells Fargo.

وأصبحت أسهم البنك، اليوم الأربعاء، أرخص في مرحلة ما بعد التداول بنسبة 22.13 %، حتى 16 دولارًا للسهم.

انهيار فيرست ريبابليك أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية 

انهيار بنك SVB

وقال نيل هولاند، المدير المالي للبنك، في التقرير: بعد إغلاق عدة بنوك في مارس، واجهنا تدفقًا غير مسبوق للودائع، وأغلق المنظمون في ولاية كاليفورنيا في 10 مارس، بنك SVB، الذي أصبح أكبر إفلاس لأحد البنوك في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية لعام 2008.

وارتبط انهيار بنك  SVB بارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية.

انهيار فيرست ريبابليك أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية 

بالإضافة إلى ذلك، في 8 مارس، تم الإعلان عن إغلاق بنك سيلفرجيت، وفي 12 مارس، تم الإعلان عن إفلاس بنك نيويورك سيغنتشر المماثل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن فشل بنك SVB أثار مخاوف من أن البنوك الأمريكية الأخرى قد تواجه مشاكل أيضًا.

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