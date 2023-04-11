Icon

طوارئ الشمالية تتأهب لمواجهة الحالة المطرية Icon قرش ضخم يلتهم قدم سائح في هاواي Icon شاهد.. بردية غير مسبوقة في نجران Icon الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين Icon عبدالعزيز الفيصل: لا معنى لمصطلح الغسيل الرياضي في السعودية Icon ولي العهد ومنصة إحسان دعم لا محدود من أمير البذل والعطاء Icon منصة إحسان جاهزية وموثوقية بلجنة إشرافية Icon انهيار مغارة فوق رأس شخصين بحثا عن كنز Icon مجتمعنا جُبل على احترام كبار السن وتوقيرهم Icon طفل مصري مذبوح في المقابر بسبب خلافات أسرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
السلطات المغربية أعلنت مقتلهما على الفور

انهيار مغارة فوق رأس شخصين بحثا عن كنز

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
انهيار مغارة فوق رأس شخصين بحثا عن كنز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت السلطات المحلية بإقليم أزيلال في المغرب، أنه تم العثور على جثتي شخصين مطمورتين تحت الأتربة إثر انهيار مغارة “تمكنانت”.

انهيار المغارة

وأفاد موقع “هسبريس”، بأنه تلقت السلطات إشعارًا من أحد الأشخاص مفاده أن شخصين من رفاقه قد سقطا، في المغارة المذكورة، حيث تجندت كافة السلطات والمصالح من أجل التدخل الفوري واتخاذ التدابير الضرورية لإنقاذ المعنيين بالأمر اللذين وجدا جثتين هامدتين تحت الردم.

وأشارت المعطيات الأولية، إلى أن الشخصين المتوفيين كانا داخل المغارة المذكورة ضمن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، من أجل البحث عن المعادن الثمينة، وذلك قبل أن تنهار المغارة ذات التكوين الجيولوجي الهش بسبب عمليات الحفر التي تمت بداخلها.

فتح تحقيق

وأبرز المصدر نفسه أنه تم فتح تحقيق بهذا الخصوص من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية
السعودية اليوم

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف...

السعودية اليوم
طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله
غرائب

طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله

غرائب
إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم التربوية بجامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم...

السعودية اليوم
تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم الشخصية
حصاد اليوم

تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم...

حصاد اليوم
تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة 36 ألف م3 من الحطب
السعودية اليوم

تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة...

السعودية اليوم
جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع بمكة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع...

السعودية اليوم
موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة

الرياضة
أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان
السعودية اليوم

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

السعودية اليوم