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أسفر عن تضرر عدد من السيارات

انهيار واجهة مبنى في بريدة بسبب شدة الرياح

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
انهيار واجهة مبنى في بريدة بسبب شدة الرياح
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، انهيار واجهة مبنى وتضرر عدد من المركبات بسبب الرياح الشديدة في بريدة.

ويظهر الفيديو الذي أعادت نشره “العربية” تحطم جدران واجهة المبنى، وتساقط الأحجار فوق عدد من المركبات المتوقفة أسفل المبنى، مما أسفر عن تضرر المركبات بشكل كبير.

وبحسب مصور الفيديو، فقد تسبب الهواء في سقوط جدران المبنى، نافيًا أن تكون بسبب صاعقة، ما أسفر عن سقوط أجزاء من الجدران على السيارات المتوقفة أسفل المبنى.

توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس أمس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض والمنطقة الشرقية.

 

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