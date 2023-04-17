بائع خضار يتجول في أحياء الخرطوم تحت زخات الرصاص

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وفي الوقت نفسه، أصاب الهلع العديد من المواطنين في السودان بعد اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع، وألقى ذلك بالضوء على احتمالية نفاد السلع الغذائية والبضائع، خاصة وأن الأسواق الكبرى قد أغلقت، وهو ما يزيد من معاناة الأشخاص لا سيما وأن ذلك يأتي في شهر رمضان الكريم.
وقال مالك المجتبى، مالك متجر لبيع سلع التموين بالتجزئة، إن السلع أوشكت على النفاد، بعد الإقبال الكبير من المواطنين وسط مخاوف من أن تستمر الحرب طويلا، مضيفًا أنه لن يتمكن من شراء بضاعة جديدة لأن الأسواق الكبيرة أغلقت أبوابها حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة التي تشهدها البلاد.
وتتخوف العديد من الأسر السودانية من نفاد السلع بالمحال التجارية في حال استمرار المواجهات المسلحة.
وما يزيد من مخاوف المدنيين في السودان تضارب بيانات طرفي الصراع بشأن تطورات الحرب، مما يذكي القلق من أنها قد لا تحسم قريبا، فقد أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في سبع ولايات، وقال الجيش في بيان إن القوات سيطرت على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي.
في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع أنها ما زالت تسيطر على مقر القيادة العامة للجيش، كما سيطرت على رئاسة الفرقة 16 مشاة في نيالا بولاية جنوب دارفور، وكذلك سلاح المهندسين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.