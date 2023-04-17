بائع خضار يتجول في أحياء الخرطوم تحت زخات الرصاص

الرزق يحب الخفية حتى لو كان وسط مقذوفات الرصاص والطلقات، وهذا ما برهنه بائع خضار متجول على مركبة ينادي على بضاعته وسط الظروف التي تشهدها السودان منذ السبت الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للبائع وهو يستخدم ميكروفون ينادي به على بضاعته التي تبدو طازجة، وقد أثار ذلك تعليقات إيجابية مشيدة بشجاعته.

غياب السلع في السودان يثير الهلع