باكستان تنفي وقوع هجمات إرهابية وتكشف سبب الانفجارين

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قالت باكستان، اليوم الثلاثاء، إن الانفجارين اللذين استهدفا منشأة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب البلاد، وقتلا 13 شخصًا، نتج عن قصور كهربائي وليس هجومًا إرهابيًا.
وأضافت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع يوم الاثنين في مستودع للذخيرة داخل المنشأة في سوات، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان، وإلى جانب القتلى، أصيب أكثر من 50 شخصًا، معظمهم من ضباط الشرطة، وفقاً لبيان للشرطة.
وأكد ناصر محمود ساتي، قائد شرطة المنطقة، عدم وقوع هجوم من الخارج.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإنه في البداية، قالت الشرطة إنه قد يكون عملاً إرهابياً، لكن التحقيقات خلصت لاحقاً إلى أن دوائر الكهرباء هي التي تسببت في الانفجارات، وقد أظهرت الصور من مكان الحادث سيارات مدمرة وسقوط أشجار في المنشأة التي تضم أيضًا مركزًا للشرطة ومقرًا لقوة شرطة احتياطية.
تقع منطقة سوات في وسط وادي سوات الخلاب، الذي كان في السابق معقلًا لطالبان الباكستانية، ونفذ الجيش عملية واسعة النطاق هناك في عام 2007 وادعى لاحقًا أنه هزم المسلحين وأعاد الحياة إلى طبيعتها، ومع ذلك فإن الهجمات لا تزال مستمرة.