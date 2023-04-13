بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه

تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظة محرجة، لدى استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار بلفاست، وقد وصف مغردون عبر “تويتر” تصرف بايدن بـ عديم الاحترام.

Arriving in Belfast, the Biden did not recognize the Prime Minister of Great Britain and pushed the "boy" away to salute the gray-haired military man. pic.twitter.com/OA2AzJCt3a — Spriter (@Spriter99880) April 12, 2023

موقف محرج

وفي مشاهد مصورة التقطتها عدسات المصورين، يظهر بايدن وهو ينزل من على متن الطائرة، إلى مطار بلفاست في زيارة تستمر لـ4 أيام. لكن لدى وصوله إلى المدرج حيث كان في استقباله سوناك، قام الرئيس الأمريكي بدفع رئيس الوزراء البريطاني وألقى التحية على أحد رجال الأمن.

وقد ظهر سوناك مرتبكاً بشأن المكان الذي من المفترض أن يكون فيه.

وقد علق مرتادو مواقع التواصل على هذا المشهد، وكتب أحدهم: “تصرف محرج، لكن متوقع”.