بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه

تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظة محرجة، لدى استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار بلفاست، وقد وصف مغردون عبر “تويتر” تصرف بايدن بـ عديم الاحترام.

Arriving in Belfast, the Biden did not recognize the Prime Minister of Great Britain and pushed the "boy" away to salute the gray-haired military man. pic.twitter.com/OA2AzJCt3a

— Spriter (@Spriter99880) April 12, 2023