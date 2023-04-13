مشاهد تفوق الخيال لتدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة 24 وظيفة شاغرة لدى هيئة الصحة العامة حالة مطرية غزيرة وبرق يضيء سماء الخبر فجر اليوم بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه صياد مصري يصطاد عروس البحر ويثير غضبًا المملكة بدبلوماسيتها حققت متغيرات في المشهد السياسي العربي الإقليمي والإسلامي الدولار يتراجع وسط حالة من التفاؤل سقوط حافلة من جسر بالرياض ووفاة شخص وإصابة آخرين كشف هوية مسرب وثائق البنتاجون الأمريكي مكتبة جرير تعلن عن وظائف شاغرة
تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظة محرجة، لدى استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار بلفاست، وقد وصف مغردون عبر “تويتر” تصرف بايدن بـ عديم الاحترام.
Arriving in Belfast, the Biden did not recognize the Prime Minister of Great Britain and pushed the "boy" away to salute the gray-haired military man. pic.twitter.com/OA2AzJCt3a
— Spriter (@Spriter99880) April 12, 2023
وفي مشاهد مصورة التقطتها عدسات المصورين، يظهر بايدن وهو ينزل من على متن الطائرة، إلى مطار بلفاست في زيارة تستمر لـ4 أيام. لكن لدى وصوله إلى المدرج حيث كان في استقباله سوناك، قام الرئيس الأمريكي بدفع رئيس الوزراء البريطاني وألقى التحية على أحد رجال الأمن.
وقد ظهر سوناك مرتبكاً بشأن المكان الذي من المفترض أن يكون فيه.
وقد علق مرتادو مواقع التواصل على هذا المشهد، وكتب أحدهم: “تصرف محرج، لكن متوقع”.