بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا إطلاق حملته الانتخابية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لولاية ثانية محتملة بالبيت الأبيض، وأطلق خطابًا أكد فيه أنه يقود معركة لإقناع البلاد بأن سجله يستحق أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، ولن يعيق عمره قدرته على الحكم.

إعلان ترشح بايدن

وظهر بايدن في مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يصور فيه انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل على أنها معركة ضد التطرف الجمهوري، مجادلًا ضمنيًا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة شخصية الأمة.

وأضاف بايدن: “عندما ترشحت لمنصب الرئيس قبل أربع سنوات، قلت إننا في معركة من أجل روح أمريكا”.

رسالة من بايدن

وتابع “السؤال الذي نواجهه هو ما إذا كان لدينا في السنوات المقبلة المزيد من الحرية أو أقل حرية. المزيد من الحقوق أو أقل “، كما يقول بايدن في التعليق الصوتي. “أنا أعرف ما أريد أن يكون الجواب وأعتقد أنك كذلك. هذا ليس وقت الرضا عن النفس. هذا هو سبب ترشيحي لإعادة انتخابي “.

وصرح بأن “هذا ليس وقت الشعور بالرضا عن النفس. لهذا السبب أنا أرشح نفسي لإعادة انتخابي.”

وقال بايدن في الفيديو: “لقد واجه كل جيل من الأمريكيين لحظة كان عليهم فيها الدفاع عن الديمقراطية. دافعوا عن حرياتنا الشخصية. دافعوا عن حق التصويت وحقوقنا المدنية. وهذه هي لحظتنا..دعونا ننهي هذه المهمة، وأنا أعلم أننا نستطيع”.

تكرار لسيناريو 2020

ينهي إعلان بايدن الرسمي أي شكوك عالقة حول نواياه للترشح، ويبدأ منافسة يمكن أن تتطور لتكرار نفس سيناريو 2020، أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن معدلات تأييد بايدن منخفضة الآن، وهو لغز لم يتمكن مستشاروه حتى الآن من حله. إنه بالفعل أقدم رئيس في التاريخ ، فهو يواجه أيضًا أسئلة مستمرة حول عمره، بحسب سي إن إن.

أصبح هذا السباق الرئاسي مهمة لاستعادة شخصية البلاد ومنع ترامب من تحقيق ولاية ثانية. وستستند الحملة الرئاسية الرابعة والأخيرة لبايدن على مواضيع مماثلة. تمامًا كما فعل في عام 2020، حيث يناشد بايدن المثل العليا للأمة، لا سيما مع شبح عودة ترامب.

تراجع شعبية بايدن

وفي سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين يعارضون ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى، وسط توقعات بإعلان ترشحه رسميًا خلال الأسبوع الجاري.

أظهر استطلاع جديد أن ما يقرب من 3 من أصل 4 أمريكيين لا يعتقدون أن الرئيس جو بايدن يجب أن يترشح لإعادة انتخابه، بعد عدة تقارير تفيد بأنه سيعلن عن ترشيحه لولاية ثانية هذا الأسبوع المقبل.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته شبكة إن بي سي نيوز ، فإن 70٪ من الأمريكيين، بما في ذلك 51٪ من الديمقراطيين ، لا يعتقدون أن بايدن يجب أن يترشح لإعادة انتخابه، بينما يدعم 26٪ الرئيس الحالي.