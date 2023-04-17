بايرن ميونخ يخطط لبيع ساديو ماني

كشف الصحفي الألماني فلوران بلاتنبيرج، الصحفي في شبكة Sky Sports ألمانيا، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يخطط لبيع اللاعب السنغالي ساديو ماني.

وكان ماني اعتدى على الألماني ليروى ساني بعد مباراة مانشستر سيتي والبايرن في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، خلال مناقشة حدثت بينهما في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة من مانشستر سيتي.

بيع ساديو ماني

وأشار الصحفي فلوران بلاتنبيرج إلى أن إدارة البايرن، أصبحت تفكر في بيع ماني في صيف 2023، حيث ترى أن التعاقد معه من الأساس كان خطأ كبيرًا.

وكان ماني انضم إلى البايرن في صيف 2022 قادمًا من ليفربول الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو.