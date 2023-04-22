بايرن ميونيخ يواصل التراجع ويخسر بثلاثية ضد ماينز

انتهت مباراة ماينز ضد بايرن ميونيخ التي أُقيمت على ملعب “ميوا أرينا”، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم، بخسارة البافاري بنتيجة 3\1.

تقدم بايرن ميونيخ

وبدأت مباراة ماينز ضد بايرن ميونيخ بشكل سريع، وتلقى البافاري ضربة مبكرة، بعدما تعرض لاعبه ألفونسو ديفيز للإصابة بعد مرور 8 دقائق، ليُشارك نصير مزراوي بدلًا منه.

ومرر ساديو ماني كرة مميزة لتوماس مولر، سددها بشكل مميز، إلا أن الدفاع أبعدها عند الدقيقة 13، وتلقى النجم السنغالي تمريرة بينية من جمال موسيالا، ليهز الشباك، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وجاءت أول فرصة خطيرة لأصحاب الأرض عن طريق باريرو، ولكن ذهبت كرته بعيدًا، قبل أن يسجل ساديو ماني الهدف الأول برأسية بعد عرضية من كانسيلو، لينتهي الشوط الأول بتأخر ماينز ضد بايرن ميونيخ بهدف.

ماينز ينتفض بثلاثية

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد لودوفيتش أجورك أن يسجل التعادل، إلا أن كرته مرت أعلى العارضة، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الأول عند الدقيقة 65، وأضاف باريرو الهدف الثاني عند الدقيقة 73.

وحاول البافاري الضغط لتسجيل التعادل، إلا أن آرون مارتين نجح في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية عند الدقيقة 79، واستمرت المحاولات دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز ماينز ضد بايرن ميونيخ.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماينز رصيده إلى 45 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، فيما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 59 نقطة في المركز الأول، ولكن في حالة فوز بوروسيا دورتموند على آينتراخت فرانكفورت اليوم سيخطف الصدارة.