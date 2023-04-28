بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على صدارته لـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه الشباب بثنائية لهدف في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحضور ما يقرب من 50 ألف متفرج، نجح العميد في الجوهرة في الفوز على الشباب بعد مباراة عصيبة شهدت أحداثًا مثيرة خلال المباراة وبعدها.

الاتحاد في الصدارة

العميد وصل الآن إلى النقطة رقم 59 وبفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي النصر، بينما أصبح الفارق بينه وبين الشباب 9 نقاط بعد الفوز مساء أمس الخميس.

وأصبح العميد أقرب من أي وقت مضى، من التتويج بلقب دوري روشن، وذلك بعد الفوز على الشباب أحد المنافسين المباشرين على اللقب.

ملخص المباراة

وفي مباراة الشباب، بدأ العميد المباراة ضاغطًا بكل قوة هجوميًّا حيث كاد يسجل الهدف الأول عبر البرازيلي رومارينيو ثم أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة هدف محقق بعد مراوغة جيدة لحارس الشباب.

وفي الدقيقة الـ15، تحصل اللاعب رومارينيو على ركلة جزاء نفذها حمدالله بنجاح، معلنًا تقدم العميد بهدف دون رد في الدقيقة الـ17.

وتحصل الشباب بعدها على ركلة جزاء أهدرها الجابوني آرون سالم بغرابة في الدقيقة الـ90.

وبعد ذلك تحصل الاتحاد على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الـ15 من الوقت بدل الضائع، ليسددها حمدالله هدفًا ثانيًا للعميد.