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بعد الحالة المطرية الشديدة مصحوبة برياح نشطة

بردية كثيفة تغطي طرق الطائف والآليات تباشر إزاحة الثلوج

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٠ مساءً
بردية كثيفة تغطي طرق الطائف والآليات تباشر إزاحة الثلوج
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة، مباشرة فرق أمانة الطائف، أعمال إزاحة البرد بطريق الطائف – الرياض، جراء الحالة المطرية التي شهدتها أحياء شمال محافظة الطائف.

إزاحة زخات البرد

ونشرت أمانة الطائف، عدة صور ترصد فرق الأمانة وهي تباشر أعمال إزاحة زخات البرد بطريق الطائف – الرياض، جراء الحالة المطرية التي شهدتها أحياء شمال محافظة الطائف.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

 

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