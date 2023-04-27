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بعد خسارته ضد رايو فاليكانو

برشلونة قد يحسم لقب الليغا بالجولة الـ35

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
برشلونة قد يحسم لقب الليغا بالجولة الـ35
المواطن - فريق التحرير

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تأخر حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لفوزه رسميًا بلقب الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، بعد خسارته أمام رايو فاليكانو.

الخسارة ضد رايو فاليكانو

ولعب رايو فاليكانو ضد برشلونة بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتعرض الفريق الكتالوني لخسارة مفاجئة بهدفين مقابل هدف.

وبعد الخسارة، تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

رايو فاليكانو ضد برشلونة
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

موعد حسم برشلونة للقب

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الخميس، إلى أن برشلونة سيؤجل حسم التتويج بلقب الليغا رسميًا لما بعد ديربي كتالونيا ضد إسبانيول.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “إذا واصل الفريق الكتالوني الانتصار في المباريات المقبلة، ولم يفقد ريال مدريد أي نقاط، فسيكون الحسم للبارشا في مواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة 35”.

نادي برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

وتابع التقرير: “برشلونة سيحتاج للحصول على نقطة واحدة فقط ضد ريال سوسيداد من أجل التتويج رسميًا، مع ضرورة تحقيقهم للفوز ضد ريال بيتيس وأوساسونا في الجولتين المقبلتين”.

وكان الفريق الكتالوني أمام فرصة مميزة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو، ففي حالة تحقيق الانتصار كان الفريق سيتوج باللقب لو فاز بالديربي ضد إسبانيول.

رايو فاليكانو وبرشلونة
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona
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