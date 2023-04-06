برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لتجاوز خروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا، ومواصلة تألقه في الدوري الإسباني بالفوز على جيرونا.
ولعب برشلونة ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب “كامب نو”، في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، وفاز المرينغي بأربعة أهداف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.
ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد جيرونا، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب “كامب نو”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويتطلع الفريق الكتالوني بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لتجاوز عقبة جيرونا، ومواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإسباني هذا الموسم، خاصة مع بداية 2023، حيث حقق 11 انتصارًا، مقابل هزيمة وحيدة في العام الحالي.
ولم يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة سوى 10 نقاط خلال مبارياته الـ27 في الليغا هذا الموسم، ما يعكس رغبة كتيبة تشافي في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 3 مواسم.
وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 71 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد، فيما يقع جيرونا في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.