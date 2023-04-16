بطلب من السعودية ومصر.. اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية اليوم

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد برئاسة مصر، لبحث تطورات الوضع في السودان .

وأوضح السفير زكي في تصريح له، أن عقد الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية ومصر.