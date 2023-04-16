بطلب من السعودية ومصر.. اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية اليوم

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أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد برئاسة مصر، لبحث تطورات الوضع في السودان .
وأوضح السفير زكي في تصريح له، أن عقد الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية ومصر.