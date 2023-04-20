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أثناء استبداله في مباراة تشيلسي

بنزيما غاضب من قرار أنشيلوتي رغم تأهل ريال مدريد

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ صباحاً
بنزيما غاضب من قرار أنشيلوتي رغم تأهل ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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تداول جمهور نادي ريال مدريد الإسباني مقطع فيديو للاعب الفرنسي كريم بنزيما وهو يعترض على قرار مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بإخراجه من مباراة تشيلسي الإنجليزي أول أمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وكان أنشيلوتي قرر إخراج اللاعب الفرنسي والدفع بمواطنه الفرنس تشواميني، حيث رفض كريم مصافحة أنشيلوتي بعد قرار الأخير بإخراجه من المباراة.

كواليس خلاف بنزيما وأنشيلوتي

وعلقت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية على السبب وراء غضب بنزيما من قرار أنشيلوتي حيث قالت الصحيفة الكتالونية: إن المدرب الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: إن اللاعب الفرنسي كان مصابًا لكن الحقيقة تشير إلى أن كريم كان لا يعاني من إصابة وإخراجه كان قرارًا فنيًّا من أنشيلوتي.

وفي مباراة تشيلسي ضد الريال، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كريم بنزيما وأنشيلوتي - ريال مدريد

وتمكن الريال في الشوط الثاني، من إحراز الهدف الأول عبر البرازيلي رودريجو في الدقيقة الـ59، بعد تمريرة متقنة من مواطنه فينسيوس جونيور.

وواصل ريال مدريد تألقه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر رودريجو في الدقيقة الـ80 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي.

وكان تشيلسي صاحب الأرض دخل مباراة أول أمس بتشكيل مكون من: “كيبا في حراسة المرمى، فوفانا، تياجو سيلفا، تشالوباه، جيمس، كوفاسيتش، إينزو فيرنانديز، كانتي، كوكوريلا، كالاجر، كاي هافرتز”.

أما تشكيل الريال الضيف فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، دايفيد ألابا، توني كروس، لوكا مودريتش، بنزيما، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

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