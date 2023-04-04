تحذيرات من خطورة الهواتف الذكية على الأطفال

حذّر متخصصون في علم النفس من خطورة شاشات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية على الأطفال، تحت سن السادسة.

وأكدت دراسة حديثة، أن الأطفال الذين يحدقون بانتظام في شاشات هذه الأجهزة الإلكترونية يكونون أكثر انفعالاً، ولديهم تركيز وذكريات أسوأ من أولئك الذين لا يستخدمونها.

خطورة الهواتف الذكية

كما قد يعتمدون بشكل غير صحي على هذه الأجهزة، ويفقدون الاهتمام بأنشطة أخرى تعود بالفائدة على تطورهم.

وأوضحت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يقضون وقتاً أطول أمام الشاشات هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات سلوكية أو اكتئاب الطفولة.

يكفي ساعة في اليوم

وجاء في كتاب جديد بعنوان “افهم دماغ طفلك”، الذي أصدره عالم النفس الدكتور ألفارو بيلباو، المتخصص في مستشفى جونز هوبكنز، أن الشاشات يجب أن تظهر بالفعل في حياة الطفل، لأنها جزء من حياتنا، لكن من الأفضل أن تجد طريقها إلى يدي الطفل تدريجياً.

من جهتها، نصحت منظمة الصحة العالمية بعدم قضاء الأطفال دون سن الخامسة أكثر من ساعة في اليوم أمام الشاشات، وبفرض حظر كامل على الشاشات لمن هم دون سن الثانية.