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بعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

تحذير أمريكي من تكرار هجمات 11 سبتمبر

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ صباحاً
تحذير أمريكي من تكرار هجمات 11 سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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كشف السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أن قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مهد الطريق لهجوم إرهابي ثان على الولايات المتحدة على غرار اعتداء 11 سبتمبر 2001.

وأوضح غراهام في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”: “في رأيي، ما حدث في أفغانستان خلال حكم بايدن هو أنه مهد الطريق لهجمات 11 سبتمبر أخرى”.

هجوم إرهابي

ولفت السيناتور الأمريكي إلى أنه يمكن أن تتعرض الولايات المتحدة للهجوم دون سابق إنذار من قبل إرهابيين من أفغانستان في الأشهر الستة المقبلة.

وشدد على أن تقرير البيت الأبيض الأخير يشير إلى اكتمال المهمة في أفغانستان والقضاء على “كل التهديدات الإرهابية” في هذا البلد، وهذا لا يتطابق مع الواقع، معتبرًا ما ورد بالتقرير محاولة من جانب إدارة بايدن لإبعاد اللوم عنها.

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