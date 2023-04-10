تحذير من الفطور دفعة واحدة في رمضان

أكد استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، أن الجسم يشعر بالشبع بعد 17 دقيقة من الأكل، محذرًا من الإفطار دفعة واحدة والذي يعد من العادات الخاطئة في شهر رمضان.

فيديو | استشاري التغذية السريرية د. عبد العزيز العثمان: الجسم يشعر بالشبع بعد 17 دقيقة من الأكل.. والفطور دفعة واحدة من العادات الخاطئة في رمضان#وقاية#الإخبارية pic.twitter.com/u1OqLhXSMX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023

الشبع بعد 17 دقيقة

وقال العثمان في تصريحات لقناة “الإخبارية” إن البعض يضع الإفطار والسحور دفعة واحدة على الطاولة، فيتناول معظمه حتى يشعر بالتخمة ولا يستطيع أن يقوم لأداء الصلاة وهذا من العادات الخاطئة.

وأضاف أن الإنسان لا يشعر بالشبع إلا بعد 17 دقيقة من الأكل، ومن الممكن أن يأكل ويشرب كميات كبيرة أكثر من حاجته، وبعد 17 لـ 30 دقيقة يبدأ الشخص يشعر بالشبع لكن تجاوز الحد الأعلى من الكميات.

ولفت إلى أن حل هذا الأمر بسيط وهو الإفطار على تمرات أو عصير أو قهوة، وعقب ذلك أداء صلاة المغرب، ثم تناول الطعام.

تناول السكريات

كما حذر من تناول كميات كبيرة من السكريات والمقليات، مشيرًا إلى أنه ليس من المانع تناول هذه الأطعمة ولكن بشكل قليل.