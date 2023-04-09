تحويل الدراسة عن بعد بمدارس جدة ورابغ وخليص

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أعلنت إدارة تعليم جدة، عن تحويل الدراسة اليوم الأحد لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي بمدارس جدة ورابغ وخليص.
وقالت الإدارة في بيان “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرر تحويل الدراسة اليوم الأحد 18 / 9 / 1444هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.