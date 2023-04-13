تدخل ساني يُخفف عقوبة بايرن ميونخ على ساديو ماني

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن اللاعب الألماني ليروى ساني تدخل وطالب إدارة بايرن ميونخ الألماني، بعدم طرد اللاعب السنغالي ساديو ماني وتخفيف العقوبة الموقعة على الأخير.

كواليس ما حدث بين ساني وساديو ماني

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Sport Bild الألمانية: إن ماني اعتدى بالضرب واللكمات على اللاعب ليروى ساني، خلال مناقشة حدثت بينهما في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد.

وأضافت الصحيفة أن ماني قرر الاعتداء بالضرب في وجه ساني بعد ارتفاع صوت الأخير في وجه اللاعب السنغالي.

وعادت صحيفة Bild اليوم لتؤكد أن ساني تدخل وطلب تخفيف العقوبة الموقعة على اللاعب السنغالي وعدم طرده من النادي.

وكان بايرن ميونخ كشف أن ماني لن يكون متواجدًا في مباراة البايرن المقبلة ضد فريق هوفنهايم في الجولة الـ28 من الدوري الألماني، بسبب ما بدر منه ضد ليروى ساني.