تدشين حساب رئاسة الحرمين باللغات على تويتر

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دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، حساب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باللغات على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بحضور وكيل اللغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي وعدد من قيادات الرئاسة.
وأكد معاليه أهمية إيصال رسالة الدين الحنيف وفق منهج الوسطية والاعتدال من منبر المسجد الحرام باللغات المتعددة للمسلمين كافة، وإثراء علومهم الدينية، منوهاً بتسخير التقانة، وتمكين أفضل الكفاءات البشرية في إيصال الرسالة للعالم أجمع.
من جانبه بيّن وكيل اللغات والترجمة، أن الحساب يستهدف الناطقين بغير العربية والراغبين بالاطلاع على كل ما يصدر من منبر المسجد الحرام من خلال الدخول إلى خدمة البث المباشر على منصة منارة الحرمين لمشاهدة الخطب والدروس باللغات المتعددة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة للزوار والمعتمرين بلغاتهم الأم .