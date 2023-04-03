تراجع ربحية المطاعم بالمملكة 7.6% رغم ارتفاع الإيرادات

تراجعت أرباح المطاعم المدرجة في السوقين الرئيسي والموازي بنسبة 7.6% خلال عام 2022، على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 10%.

فيديو | 7.6% تراجع في إيرادات المطاعم المدرجة في السوقين الرئيسي والموازي رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 10% في 2022#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/bexhTN3v4d — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 3, 2023

وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، يعكس تسجيل شركات المطاعم والأغذية المدرجة في السوق السعودي أداءً متباينًا في عام 2022، ما قد يعكس أداء المطاعم من تفاوت حاد في الأرباح، والإيرادات، والحصص السوقية، وهي السمة التي ينظر إليها بكونها سمة منفّرة عن الاستثمار في قطاع المطاعم المرهق ماليًا والمكلف تشغيليًا.

هرفي وبرجرايزر

وسجلت شركة هرفي لخدمات الأغذية، انخفاضا كبيرًا في أرباحها، والتي استقرت عند 3.6 مليون ريال بنهاية عام 2022، بانخفاض بلغ 97% عن عام 2021، في أدنى أرباح سجلته منذ إدراجها بالسوق السعودية في عام 2010.

فيما أعلنت برجرايزر المدرجة في سوق النمو عن تسجيلها تراجعًا في الأرباح بنسبة 82%، لتصل إلى 2.7 مليون ريال، مقارنة بأرباح تتجاوز 15 مليون ريال خلال عام 2021، وذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات المطعم بنسبة 6% في عام 2022، عن 250 مليون ريال.

كما سجلت شركة الآمار الغذائية المدرجة في السوق الرئيسي، والمالكة لسلسلة مطاعم دومينوز، تراجعًا طفيفًا في أرباحها عند 116.8 مليون ريال بنهاية عام 2022.

وفي المقابل أعلنت أمريكانا مالكة دجاج كنتاكي وهارديز وغيرها، أنها سجلت أرباحًا وصلت إلى 972.1 مليون ريال بنهاية عام 2022.

أسباب تراجع الأرباح

من جانبه، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة، الأمير وليد بن فرحان آل سعود، السبب وراء تراجع أرباح المطاعم، ليس فقط تطبيقات التوصيل، بل المدّة التي جاءت بعد أزمة فيروس كورونا، حيث مرت المطاعم بتحسين تشغيل زيادة في المصروفات، وزادت مدخلات الإنتاج وغيرها، فالدواجن زاد سعرها على 70%، بسبب التضخم والشحن، إضافة إلى رفع تكلفة العمالة.

فيديو | ليست #تطبيقات_التوصيل السبب الوحيد.. ما أسباب انخفاض ربحية المطاعم في المملكة حسب الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة الأمير وليد بن فرحان آل سعود؟#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/wAHij0KW4F — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 3, 2023

وأوضح ابن فرحان، أن نسب شركات وتطبيقات التوصيل زادت أيضًا من التراجع، بعد أن وصلت بين 40 إلى 50% من مبيعات المطاعم، ثم أن الاستهلاك من المنزل زاد من 20 إلى 50% بعد أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه في السابق كان المستهلك يذهب إلى المطاعم للترفيه والاستجمام، والآن أصبح هناك أماكن كثيرة لذلك، كما أن الوجبات السريعة أصبح فيها تشبع من المطاعم، وبذلك زادت أسباب تراجع أرباح المطاعم.

معاناة المطاعم

وحسب خبراء، يعد تراجع هرفي و برجرايزر هو بداية لمعاناة أكبر يعانيها قطاع المطاعم بالمملكة العربية السعودية نظير ارتفاع رسوم تطبيقات التوصيل التي تقتطع نحو 18% من إجمالي قيمة الوجبات.

ومن المتوقع أن يشهد سوق المطاعم نموًا سنويًا مقدرًا بنحو 7.66 % خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 93 مليار و600 مليون ريال حتى عام 2025، لكنه يبدو بعيد المنال بسبب ما تعانيه المطاعم.