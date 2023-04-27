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في الجولة الـ33

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال
المواطن - فريق التحرير

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اقترب نادي مانشستر سيتي من صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه الكبير على المتصدر نادي آرسنال مساء أمس الأربعاء في الجولة الـ33 من عمر المسابقة.

وكانت مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي بدأت أول أمس الثلاثاء، حيث فاز وولفرهامبتون على كريستال بالاس بثنائية دون رد، بينما فاز أستون فيلا على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل ليدز يونايتد مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق.

وفي مباريات أمس الأربعاء، فاز نوتنجهام فورست على برايتون بثلاثية لهدف، وفاز برينتفورد على تشيلسي بهدفين دون رد، وفاز ليفربول على وست هام يونايتد بثنائية لهدف، بينما فاز مانشستر سيتي على آرسنال برباعية لهدف.

تشيلسي وبرينتفورد

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي: “آرسنال في الصدارة برصيد 75 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 73 نقطة، نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، مانشستر يونايتد رابعًا برصيد 59 نقطة، أستون فيلا خامسًا برصيد 54 نقطة، ليفربول سادسًا برصيد 53 نقطة، توتنهام هوتسبير سابعًا برصيد 53 نقطة، برايتون ثامنًا برصيد 49 نقطة، برينتفورد تاسعًا برصيد 47 نقطة، فولهام عاشرًا برصيد 45 نقطة، تشيلسي في المركز الـ11 برصيد 39 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ12 وولفرهامبتون في المركز الـ13 ولكل منهما 37 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي - آرسنال ومانشستر سيتي

وست هام يونايتد في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة، بورنموث في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة، ليدز يونايتد في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، ليستر سيتي في المركز الـ18 برصيد 29 نقطة، إيفرتون في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 28 نقطة، ساوثهامبتون في المركز الـ20 والأخير برصيد 24 نقطة.

وست هام ضد ليفربول - محمد صلاح

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