تسجيل 132 إصابة كورونا جديدة وتعافي 306

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أعلنت وارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 838,822 حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 306 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 825,261 حالة، فيما لم تسجل حالة وفاة واحدة ليبقى العدد عند 9,638 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.