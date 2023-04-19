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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 825,261

تسجيل 132 إصابة كورونا جديدة وتعافي 306

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
تسجيل 132 إصابة كورونا جديدة وتعافي 306
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 838,822 حالة حتى الآن.

حالات التعافي والوفيات

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 306 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 825,261 حالة، فيما لم تسجل حالة وفاة واحدة ليبقى العدد عند 9,638 حالة.

جرعات كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.

 

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