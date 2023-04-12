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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 822,924

تسجيل 343 إصابة كورونا جديدة و372 حالة تعافٍ

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
تسجيل 343 إصابة كورونا جديدة و372 حالة تعافٍ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 837,622 حالة حتى الآن.

حالات التعافي والوفيات

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 372 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 822,924 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9,636 حالة.

جرعات كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.

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