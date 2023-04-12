الشباب الأكثر تسجيلًا في الدقائق الأولى تسجيل 343 إصابة كورونا جديدة و372 حالة تعافٍ متحور أركتوروس يضرب الهند ويصيب عشرات الآلاف مغردون يواسون الحقيل في ذكرى رحيل ابنه: الفقد مُر إعلاميون ومغردون بعد رصد 4 آلاف مخالفة إعلامية: المهنة مزدحمة بمتسولي الشهرة التشكيل المتوقع لقمة ميلان ونابولي تدشين منصة استعلام السيارات المسحوبة إلكترونيًا في الشرقية عرض تاريخي من نادي النصر لمورينيو البرازيل والصين قد يوقعان 20 اتفاقية دون الدفع بالدولار اهتمام عالمي بمهمة تاريخية لـ ريانة أول رائدة فضاء سعودية
أعلنت وارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 837,622 حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 372 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 822,924 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9,636 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.