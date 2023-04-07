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يبلغ وزن التمور 5 أطنان ويستفيد منها 22 ألف صائم

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا
المواطن - فريق التحرير

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سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين لجمهورية كرواتيا لعام 1444هـ،وذلك في المركز الإسلامي في العاصمة زغرب، بحضور المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية الكرواتي الدكتور عزيز حسانوفيتش، والملحق الديني بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك الشيخ عامر العنزي، والأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدولية بكرواتيا الأستاذ خالد ياسين، وعدد من الشخصيات الإسلامية بكرواتيا.

تعزيز العلاقات

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا أن وصول هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين إلى مدينة زغرب يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين.. مشيرًا إلى أن زيارة معالي وزير الشؤون الإسلامية لكرواتيا – في وقت سابق – تعني الكثير وكان من ثمارها توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين المشيخة الإسلامية في كرواتيا ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية والتي تعتبر نقطة تحول وتعزيز للعلاقات فيما بيننا، وكذلك دعما لأهدافنا المشتركة في نشر رسالة الإسلام كدين السلام والمحبة والتعايش والحوار.

وقدم المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية الكرواتي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله -، لجهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مؤكدًا أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي والبلد الذي يمد يد الخير والسلام والمحبة للعالم.. سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يؤيدهم بنصره وأن يحفظهم ذخرا وسندا للإسلام والمسلمين وأن يحفظ المملكة حكومة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

توزيع التمور

الجدير بالذكر أنه سيتم توزيع التمور على المستحقين، بالتنسيق مع المراكز الإسلامية في مختلف أنحاء كرواتيا طيلة شهر رمضان المبارك، حيث يبلغ وزن التمور خمسة أطنان ويستهدف برنامجي التمور وتفطير الصائمين قرابة (22) ألف مستفيد.

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