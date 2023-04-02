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من أصل 8 محطات يستفيد منها 9 آلاف نسمة

تشغيل أولى محطات ضخ المياه المحلاة بضاحية الملك فهد في البيضاء

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
تشغيل أولى محطات ضخ المياه المحلاة بضاحية الملك فهد في البيضاء
المواطن - واس

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بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي بالتشغيل التجريبي لباكورة محطات تنقية مياه الشرب المصغرة بضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء في المنطقة الشرقية التي يبلغ عددها (8) محطات بالمحافظة، من أصل (15) محطة لتنقية مياه الشرب في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها؛ بهدف الارتقاء بجودة المياه المقدمة للعملاء، وزيادة نطاق التغطية بالمياه المحلاة.

كفاءة التشغيل

وتعمل الشركة حالياً على تقييم كفاءة التشغيل التجريبي لمحطة التنقية الأولى التي تم تشغيلها مبدئياً لضخ نحو (2400) متر مكعب يومياً، ومتابعة تدفقات وضغوط المياه المحلاة في شبكات المجاور الثاني والثالث بالحي (الثاني).

9 آلاف مستفيد

وأشارت الشركة إلى أن محطة التنقية التي بدأ تشغيلها تجريبياً بضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء بلغ عدد المستفيدين منها نحو (9000) نسمة، مبينة أنها تعمل على المراحل النهائية لما تبقى من أعمال إنشاء محطات تنقية مياه الشرب الـ (7) الأخرى بالمحافظة، للوصول إلى الطاقة القصوى في إنتاج المياه المحلاة بنظام التناضح العكسي المصغر، والتي تبلغ قرابة (20) ألف متر مكعب يومياً.

7 مواقع أخرى

وأكدت الشركة أنها تسارع الخطى لاستكمال إنشاء وتشغيل منظومة محطات تنقية مياه الشرب في (7) مواقع أخرى بمدينة الدمام ومحافظتي الخبر والجبيل لتصل إلى (76.600) متر مكعب يومياً من المياه المحلاة كإجمالي إنتاج لجميع مكونات المشروع الذي يتضمن (15) محطة تنقية للمياه المحلاة.

وبينّت أن مشاريع تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب المصغرة سيكون لها الأثر البالغ في تغطية احتياجات المنطقة من المياه المحلاة، ومواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها محافظات المنطقة الشرقية، مبينة أن المشروع يأتي كأحد مخرجات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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