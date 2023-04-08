تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الفيحاء

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء غد الأحد مواجهة قوية أمام نادي الفيحاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل على قناة SSC ومنصة شاهد.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ أصفر الرياض مكونًا من: ” العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، جونزاليس، كونان، جوستافو، الخيبري، تاليسكا، أيمن يحيى، رونالدو، عبدالرحمن غريب”.

النصر يفوز بخماسية

وكان أصفر الرياض فاز على العدالة في الجولة الـ22 يوم الثلاثاء الماضي بخماسية دون رد، بينما خسر نادي الفيحاء من الهلال بثنائية دون رد في الجولة الـ17 والتي كانت مؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

ويأتي ترتيب دوري روشن، قبل مباراة النصر والفيحاء كالتالي، حيث يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 47 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 45 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة.

وفي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتواجد نادي أبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقطة.