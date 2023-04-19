تشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي

كشف المدربان، الألماني توماس توخيل والإسباني بيب جوارديولا عن تشكيلة مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

بايرن ميونخ

وجاء تشكيل البايرن مكونًا من: ” يان سومر في حراسة المرمى، أوباميكانو، دي ليخت، بافارد، كيميش، جورتسيكا، ليروى ساني، كومان، تشوبوموتينج، كانسيلو، موسيالا”.

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: ” إيدرسون في حراسة المرمى، ستونز، أكانجي، دياز، أكي، رودريجو، دي بروين، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

وكان لقاء الذهاب أُقيم بين الفريقين مساء الثلاثاء الماضي، وفاز مانشستر سيتي في إنجلترا بثلاثية دون رد.

وتنطلق مباراة البايرن ضد مان سيتي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب اليانز آرينا معقل بايرن ميونخ في ألمانيا، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN 4K HDR, BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , SKY SPORTS UNO ITALIA, RMC SPORT 1.

الاعتداء ضد ساني

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب الألماني ليروى ساني لاعب بايرن ميونخ الألماني وهو في عمليات الإحماء قبل مواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني السبت الماضي، حيث ظهر على فمه آثار اعتداء زميله السنغالي ساديو ماني بالضرب عليه.

وقبل مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي، ظهرت شفاه ليروى ساني متورمة بعد اعتداء ماني عليه، حيث قررت إدارة البايرن إيقاف ساديو ماني عن المشاركة في مباريات الفريق حتى إشعار آخر بعد ما بدر منه تجاه ساني.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Sport Bild الألمانية: إن ماني اعتدى بالضرب واللكمات على اللاعب ليروى ساني، خلال مناقشة حدثت بينهما في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة من مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.